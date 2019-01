BPL: जब डेविड वॉर्नर दाएं हाथ से करने लगे बैटिंग, क्रिस गेल की गेंदबाजी की धज्जियां बिखेरीं, VIDEO

बॉल टैम्‍परिंग (Ball-Tampering) के मामले में इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल का प्रतिबंध झेल रहे ऑस्‍ट्रेलिया के दिग्‍गज बल्‍लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) इस समय बांग्‍लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में जलवे दिखा रहे हैं. वॉर्नर (David Warner) बाएं हाथ से बल्‍लेबाजी करते हैं लेकिन बीपीएल में सिलहट सिक्‍सर्स टीम का प्रतिनिधित्‍व करते हुए उन्‍होंने दिखाया कि वे दाएं हाथ से न केवल बैटिंग कर सकते हैं बल्कि तूफानी शॉट लगाने में भी सक्षम हैं. बांग्‍लादेश प्रीमियर लीग में डेविड वॉर्नर सिलहट टीम के कप्‍तान हैं. दाएं हाथ से बैटिंग करते हुए उन्‍होंने वेस्‍टइंडीज के क्रिस गेल (Chris Gayle) की तीन गेंदों पर दो चौके और एक छक्‍का जड़कर क्रिकेटप्रेमियों का दिल जीत लिया. अपनी इस पारी से वॉर्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी से पहले ही विपक्षी गेंदबाजों के लिए वार्निंग जारी कर दी है. वॉर्नर पर लगा प्रतिबंध इसी साल मार्च माह में खत्‍म होने जा रहा है.

Unbelievable by Warner if it's not working with your left hand switch to your right!!! Shot Boi!!!!Video Credit : https://t.co/WE1KrAg5a3#BPL19#CricketPlayedLouderpic.twitter.com/sKUCP3YjSS