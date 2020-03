टी20 में कौन जड़ सकता है दोहरा शतक, ब्रेड हॉग ने भारत के इस बल्लेबाज का लिया नाम..

Rohit Sharma: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर रह चुके ब्रैड हॉग (Brad Hogg) का मानना है कि भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जो टी20 प्रारूप में दोहरा शतक लगाने में सक्षम हैं. हॉंग ने ट्विटर पर प्रशंसकों के सवालों जवाब देते हुए कहा, ‘‘वर्तमान में रोहित शर्मा एकमात्र ऐसा खिलाड़ी हैं जो मुझे लगता है कि इसमें सक्षम हैं. उनका अच्छा स्ट्राइक रेट है, उनकी शानदार टाइमिंग है, उनके पास मैदान पर हर तरफ छक्के जड़ने के लिये अच्छे क्रिकेटिया शॉट हैं.''

Rohit Sharma at presently is the only player I think capable of it. Good strike rate, all timing, and plays cricketing shots finding six options all around the ground. https://t.co/WmHatsrJpO