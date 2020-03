सुनील गावस्कर, सहवाग के बाद इस दिग्गज ने भी माना, टी-20 वर्ल्डकप में नहीं होगी धोनी की वापसी

आईपीएल 2020 (IPL 2020) कोरोनावायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है. आईपीएल के स्थगित होने से एम एस धोनी के टी-20 वर्ल्डकप में खेलने पर संशय बन गया है. गौरतलब है कि पहले ये बात कही जा रही थी कि आईपीएल में धोनी (DHONI) अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं तो टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किए जा सकते हैं. वहीं, दूसरी ओर कई दिग्गजों ने माना कि अब धोनी की वापसी भारतीय टीम में मुश्किस है. ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर ब्रैड हॉग ने धोनी के टी-20 वर्ल्डकप में खेलने को लेकर अपनी बात कही है. ट्विटर पर फैन ने ब्रैड हॉग (Brad Hogg) से धोनी को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही जिसके बाद सवाल के जवाब में कमेंट करते हुए लिखा, आईपीएल (IPL) का परफॉर्मेंस बाकी है लेकिन दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने काफी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है और आईपीएल में होने वाले ज्यादातर मैच चेन्नई में ही खेले जाने हैं.

Pending IPL performances, but sadly I think not, due to lack of international exposure lately & IPL he is playing the majority of games in Chennai (if it goes ahead) which is suited for spin not pace, the conditions he will get in Australia. #hoggytime#IPLT20https://t.co/KBRJQMOBhF