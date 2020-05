चौथे नंबर की जिम्मेदारी स्टीव स्मिथ को दी गई है. इसके अलावा पाकिस्तान के दिग्गज बाबर आजम नंबर 5 पर अपनी जगह बना पाने में सफल रहे हैं. भारत के अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) नंबर 6 पर तो वहीं विकेटकीपर बल्लेबाजी की भूमिका में हॉग ने दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज क्विंटन डीकॉक को रखा है. ब्रैड हॉग (Brad Hogg) के द्वारा चुनी गई वर्तमान टेस्ट इलेवन में गेंदबाजी की जिम्मेदारी पैट कमिंस, मोहम्‍मद शमी और नील वैंगनर को दी है तो वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में नाथन लियोन (Nathan Lyon) हॉग की पसंद बने हैं.

Don't take him seriously . Once he told that Rishabh Pant was one of the toughest batsman he ever bowled to in IPL . Then I checked their H2H stats in IPL , he has bowled zero deliveres to Pant .