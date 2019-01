ब्रैंडन मैक्कुलम की शानदार फिल्डिंग पर सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस, देखें VIDEO

खास बातें ब्रेंडन मैक्कुलम की शानदार फिल्डिंग लेकिन सोशल मीडिया पर बहस बिग बैश लीग में की है फिल्डिंग

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैक्कुलम अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, इसी बीच ऑस्ट्रेलिया में जारी बिग बैश लीग में उनकी फील्डिंग क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गई है. रविवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ वह लॉग ऑन में तैनात थे, तभी एक शानदार शॉट मारी गई जो हवा में उड़ते हुए बॉउंड्री के बाहर जा रही थी लेकिन ब्रेंडन मैक्कुलम ने जिस शानदार तरीके से उसे रोकने की कोशिश की वह काबिल-ए-तारीफ थी. हालांकि वह कैच तो ले नहीं पाए लेकिन उन्होंने रन जरूर बचा लिए. मैक्कुलम की ये फिल्डिंग इस मैच का सबसे यादगार पलों में शामिल हो गया. मैक्कुलम ने यह कारनामा 16वें ओवर में किया था जब सिडनी सिक्सर्स की ओर से खेल रहे जेम्स विंस 46 बॉलों में 75 रन बनाकर खेल रहे थे और उन्होंने लॉग ऑन के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश की थी.

No catch but how did Brendon McCullum stop this from going for a boundary!?#BBL08 | @BKTtirespic.twitter.com/BZagW88nQ7 — cricket.com.au (@cricketcomau) January 20, 2019

मैक्कुलम ने लगभग कैच ले लिया था लेकिन बाउंड्री से बाहर जाने से पहले उन्होंने बॉल को हवा में उछाल दिया. लेकिन उसके बाद वह संतुलन नहीं बनाए रख सके और दोबारा बॉल को कैच नहीं कर पाए. जिस समय उन्होंने पहली बार बॉल को कैच लिया था उनके शरीर का कोई भी हिस्सा बाउंड्री लाइन से नहीं छुआ था. हालांकि इसको लेकर ट्विटर पर बहस भी शुरू हो गई है. क्रिकेट में पहले के नियम के मुताबिक इस शॉट को बाउंड्री के बाहर करार दे दिया जाता लेकिन अब क्रिकेट का नियम बदल गया है. साल 2013 से जारी नए नियम के मुताबिक फिल्डिर को पहले बाउंड्री के अंदर बॉल रोकना होगा, अगर उसने हवा में बॉल को रोकना है तो उसे बाउंड्री के अंदर ही बॉल को छोड़ देना होगा. क्योंकि मैक्कुलम ने पहले उछलकर कैच को पकड़ा, फिर बाउंड्री से बाहर जाने के पहले गेंद को छोड़ दिया और दूसरी बार फिर वह बाउंड्री के पास ही दोबार बॉल को पकड़ कर अंदर फेंक दिया.

Should be changed to a 6 under Law 19.4 pic.twitter.com/54e8DfFoD8 — Michael Robinson (@ozrobbo) January 20, 2019

He didn't.

He jumped from outside the rope and made contact with the ball before the ground.

It's a six. #BBL08 — Roderick Schneider (@SchneiderRod) January 20, 2019

Not so sure about rules but amazing presence of mind and athleticism. @Bazmccullum thank you! — Anil Jaising (@aniljaising) January 20, 2019

Answer: He didn't. He hadn't re-entered the field of play before knocking it back in. Under the rules of play that's a six.

More horrible umpiring in #BBL08 — Josh Kleine (@gobbles21) January 20, 2019

