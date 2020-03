महिला टी-20 वर्ल्डकप अपने आखिरी पड़ाव पर है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला टी-20 का फाइनल मैच रविवार को मेलबर्न में खेला जाएगा. फाइनल मैच से पहले टी-20 वर्ल्ड कप के ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक 6 साल की छोटी सी बच्ची अपनी बल्लेबाजी से पूर्व क्रिकेटर ब्रेट ली का दिल जीत रही हैं. नन्‍ही तनीषा सेन इस वीडियो में ब्रेट ली की गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव लगाती नजर आ रही है, दूसरी गेंद पर वह पुल शॉट खेल रही है छोटी सी बच्ची की बल्लेबाजी से प्रभावित होकर ब्रेट ली ने उसकी तुलना सचिन तेंदुलकर से कर दी. ब्रेट ली ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस छोटी सी बच्ची में उन्हें 6 साल के सचिन तेंदुलकर नजर आ रहे है. बच्ची की बल्लेबाजी स्किल से प्रभावित ब्रेट ली ने भविष्यवाणी की और कहा है कि यह बच्ची एक दिन जरूर भारतीय महिला टीम के लिए खेलेगी.

A six-year-old, holding her own against @BrettLee_58@Neroli_Meadows introduces us to a star of the future, @Taanisha_Senpic.twitter.com/0xgljgt2FP