क्रिकेट इतिहास का वह बल्लेबाज जिसने टेस्ट में खेला वनडे, बनाया एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन मारने का रिकॉर्ड VIDEO

Happy Birthday Brian Lara: टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा रोमांच है जहां बल्लेबाजों को खुद के विकेट बचाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. टेस्ट क्रिकेट में जो बल्लेबाज सफल रहता है उसकी गिनती महान बल्लेबाज होती है. कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज बल्लेबाजी तकनीक में पारंगत होना चाहिए. ऐसे में आज हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के एक ऐसे बल्लेबाज के बारे में जिसने अपनी बल्लेबाजी से कई ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिसका टूटना नामुमकिन है. जी हां हम बात कर रहे हैं वेस्टइंडीज के महान ब्रायन लारा (Brian Lara) के बारे में. लारा के नाम टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) में 400 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. इसके अलावा उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड भी दर्ज है जिसे जानकर आप यकीनन चौंक जाएंगे. टेस्ट क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन मारने का रिकॉर्ड सबसे पहले लारा ने ही बनाया है.

Been fortunate to play with and against some of the greatest batsmen the game has ever seen. Happy birthday to the greatest of them all @BrianLara #375 #400 #501 #BrianCharlespic.twitter.com/oEpZ4nuNbi