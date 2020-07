ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इन 3 वेस्टइंडीज खिलाड़ियों को लगाई फटकार...देखें Video

मैं बेन स्टोक्स के बारे में यही सोचता हूं. बेन स्टोक्स पहली बार इंग्लैंड की अगुआई कर रहे हैं जबकि अपने करियर में उन्होंने कभी प्रथम श्रेणी टीम की कप्तानी भी नहीं की है. नियमित कप्तान जो रूट (joe root) ने अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण पहले टेस्ट से बाहर रहने का फैसला किया है. तेंदुलकर ने कहा, ‘‘बेन स्टोक्स को अतीत में जिन चीजों का सामना करना पड़ा और आज वह जहां है उसे देखकर मैं यही कह सकता हूं कि वह पूरी तरह बदलाव लेकर आया है और यह उसी के साथ हो सकता है जो मानसिक रूप से मजबूत हो.

लारा को इन खिलाड़ियों ने किया निराश

लारा ने कहा कि इस सीरीज में शिमरोन हेटिमायर, डैरेन ब्रावो और शेल्डन कॉटरेल ने नहीं खेलने का फैसला किया जो निराश करने वाला है. मुझे ऐसा मौका मिलता तो मैं जरूर इंग्लैंड आकर सीरीज खेलता, इन तीनों ने यकीनन निराश किया है.

