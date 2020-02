ऑस्‍ट्रेल‍िया के जंगलों में लगी भीषण आग के प्रभाव‍ितों की मदद के ल‍िए आयोज‍ित प्रदर्शन क्र‍िकेट मैच में सच‍िन तेंदुलकर ने 'र‍िटायरमेंट से लौटते' हुए बल्‍लेबाजी में हाथ आजमाए. मेलबर्न के जंक्‍शन ओवल पर खेले गए इस चैर‍िटी मैच में बैट‍िंग के ल‍िए उतरे सच‍िन ने ऑस्‍ट्रेल‍िया की मह‍िला तेज गेंदबाज एल‍िसे पैरी का सामना क‍िया. करीब साढ़े पांच साल बाद पहली बार क्र‍िकेट के दौरान पर बैट‍िंग करने आए सच‍िन ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर चौका जड़ा. ऑस्‍ट्रेल‍िया की एक मह‍िला फायर फाइटर की म‍िसफील्‍ड के कारण गेंद बाउंड्री तक पहुंची.

इस चैर‍िटी मैच में मास्‍टर ब्‍लास्‍टर को बल्‍लेबाजी करते हुए देखने का आप भी लुत्‍फ उठाइए..

Amazing to see @sachin_rt coming out of retirement to face an over from @EllysePerry . All for a good cause! Get involved| https://t.co/3iqqzeM4BO #BigAppeal pic.twitter.com/t9jrYjxvEK

गौरतलब है क‍ि शन‍िवार को सच‍िन तेंदुलकर ने एक ट्वीट में खुलासा क‍िया था क‍ि उनके कंधे में चोट है. हालांक‍ि सच‍िन ने वादा क‍िया था क‍ि डॉक्‍टर की सलाह की अनदेखी करते हुए इस नेक कार्य के आयोज‍ित हो रहे वर्ल्‍डकप में बल्‍लेबाजी के ल‍िए उतरेंगे.

Sounds great Ellyse. I would love to go out there & bat an over (much against the advice of my doctor due to my shoulder injury).

Hope we can generate enough money for this cause, & to get me out there in the middle.



You can get involved & donate now on https://t.co/IObcYarxKrhttps://t.co/gl3IVirCBY