..लेकिन ये पांच क्रिकेटर अमीर से फटे हाल हो गए, कोई टैक्सी ड्राइवर बन गया, तो कोई...

1. अरशद खान

इस पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर की लंबाई बहुत ही अच्छी थी और इन्होंने साल 1997-98 में विंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट खेला. कुल मिलाकर अरशद खान ने साल 2006 तक 58 वनडे 6 टेस्ट खेले. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 2005 में भारत के खिलाफ आया, जब उन्होंने 33 रन देकर 4 विकेट चटकाए. खलीज टाइम्स के अनुसार, अरशद खान फिलहाल सिडनी में उबेर टैक्सी ड्राइवर हैं.

2. एडम होलिएक

ऑस्ट्रेलिया में जन्मे इस क्रिकेटर को कभी इंग्लैंड टीम का एक बेहतरीन ऑलराउंडर माना गया. वह थोड़े समय के लिए इंग्लैंड के कप्तान भी रहे. वह बेन होलिएक के बड़े भाई हैं, जिनकी साल 2002 में कार एक्सीटेंड में मौत हो गई थी. एडम आखिरी बार साल 2007 में इंग्लैंड के लिए खेले और फिर पारिवारिक बिजनेस संभालने ऑस्ट्रेलिया चले गए. साल 2008 में आयी भयावद मंदी में उनकी कंपनी की हालत पतली हो गई और 2011 में उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया. आजीविका चलाने के लिए होलिएक मिक्स मार्शल आर्ट्स से जुड़ गए और अब नौकरी कर रहे हैं. होलिएक इस बात का उदाहरण हैं कि किस्मत आपको कैसे खेल खिलाती है और वह संघर्षरत क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा हैं.

