CAXI vs IND: पृथ्वी शॉ फील्डिंग के दौरान बुरी तरह चोटिल, स्कैन रिपोर्ट पर टिका पहले टेस्ट में खेलना

खास बातें बाउंड्री पर कैच लेने की कोशिश में हुए चोटिल पहली पारी में बनाए थे तेज 66 रन स्कैन रिपोर्ट का इंतजार कर रहा मैनेजमेंट

JUST IN: Oh this doesn't look good. A nasty moment for India's rising star Prithvi Shaw at the SCG: https://t.co/k1aH1A6qeA#CAXIvINDpic.twitter.com/2eMaHhp8ab — cricket.com.au (@cricketcomau) November 30, 2018

Doesn't look good for 19yo Indian young gun Prithvi Shaw. In a fair bit of pain near boundary after trying to take a catch. Rolled ankle perhaps but looked more serious. Taken from field @SMHsportpic.twitter.com/R6j1kuzwv4 — Tom Decent (@tomdecent) November 30, 2018

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छह दिसंबर से खेले जाने वाले पहले टेस्ट से पहले एक बुरी खबर आ रही है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ खेले जा रहे प्रैक्टिस मैच (CAXI vs IND, 4-day Practice Match) के तीसरे दिन युवा पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw is seriously injured while trying to take the catch) चोटिल हो गए. और उन्हें स्ट्रेचर से मैदान से बाहर ले जाना पड़ा. बाउंड्री पर एक कैच पकड़ने के प्रयास में पृथ्वी शॉ का टखना चोटिल हो गया. पृथ्वी की इस चोट ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को बहुत ही ज्यादा चिंता में डाल दिया है. टीम इंडिया पहले से ही एक छोर पर सलामी बल्लेबाज की समस्या से जूझ रही है. और जब हाल ही में पृथ्वी शॉ ने एक छोर पर टीम को बेहतर करने का भरोसा दिया, तो दुर्भाग्य रूपी चोट की मार शॉ पर पड़ गई. बहरहाल, अभी उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं और टीम मैनेजमेंट को शॉ की स्कैन रिपोर्ट का इंतजार है.पृथ्वी शॉ डिप-मिडविकेट पर फील्डिंग कर रहे थे. शॉ ने सीमारेखा के भीतर ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैक्स ब्रायंट का कैच लपका. जब शॉ गेंद को मैदान के अंदर फेंक रहे थे, तो इसी दौरान वह फिसल गए और इससे उनका टखना चोटिल हो गया. शॉ को दर्द से कराहते हुए देखा गया. इसके बाद टीम इंडिया का मेडिकल स्टॉफ तुरंत ही बाउंड्री पर दौड़ा हुआ पहुंचा. लेकिन जब प्राथमिक उपचार के बाद भी शॉ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, तो उन्हें स्ट्रेचर के जरिए मैदान से बाहर ले जाया गया.शॉ की चोट गंभीर दिखाई पड़ रही है, जो भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है. शॉ की चोट का स्कैन कराया जाएगा. और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, यह कहना मुश्किल है कि उनकी चोट कितनी ज्यादा गंभीर है. लेकिन एडिलेड टेस्ट में उनके खेलने पर संकट के बादल जरूर मंडरा गए हैं. अगर पृथ्वी एडिलेड में नहीं खेल पाते हैं, तो यह टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका होगा.

पृथ्वी जारी प्रैक्टिस मैच के दूसरे दिन भारत की पहली पारी में 69 गेंदों पर 66 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में छा गए थे. उनकी इस पारी की ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने जमकर प्रशंसा की थी.