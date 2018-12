CAXI vs IND: इस कारण विराट कोहली ने की गेंदबाजी, जो कोई न कर सका, वह कोहली ने कर डाला

खास बातें विराट कोहली ने हैरी को किया हैरान हैरी नेल्सन ने खेली शतकीय पारी ड्रॉ छूटा चार दिनी अभ्यास मैच

Just for laughs @ashwinravi99 talks about @imVkohli who had a bowl at the SCG today. pic.twitter.com/FcTZAyGqgr — BCCI (@BCCI) November 30, 2018

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन और भारत के बीच खेला गया चारदिनी प्रैक्टिस मैच (CAXI vs IND, 4-day Practice Match) शनिवार को बिना किसी नतीजा के समाप्त हो गया. ऑस्ट्रेलिया के लिए विकेटकीपर हैरी नेल्सन (100) ने शतकीय पारी खेली. इसके बाद मैच में मुरली विजय (129) और केएल राहुल (62) ने बेहतरीन बल्लेबाजी की. और छह दिसंबर से एडिलेड में खेले जाने वाले पहले टेस्ट (India vs Australia 1st Test starts from 6th December) से पहले अच्छा मैच अभ्यास कर लिया. बहरहाल, मैच में एक अजीब बात भी देखने को मिली. वह थी कप्तान विराट कोहली का गेंदबाजी के लिए आना. जैसे ही विराट कोहली गेंदबाजी करने के लिए आए, तो स्टेडियम में जमा दर्शकों का उत्साह देखने लायक था.यूं तो विराट कोहली को ज्यााद क्रिकेटप्रेमियों यदा कदा ही गेंदबाजी करते देखा है. वह भी आईपीएल में. टीम इंडिया की जर्सी में तो विराट कोहली ने बमुश्किल ही गेंदबाजी ट्राई की है. फिर चाहे यह वनडे रहा हो, या टेस्ट. लेकिन खत्म हुए प्रैक्टिस मैच के चौथे दिन विराट कोहली ने पूरे सात ओवर गेंदबाजी की. और इस दौरान साथी खिलाड़ियों के बीच ही नहीं, बल्कि दर्शकों के बीच भी खासा रोमांच था.और विराट कोहली ने दर्शकों की इस उत्साह को जल्द ही हैरानी में तब्दील कर दिया. जो काम टीम इंडिया के बाकी दिग्गज गेंदबाज नहीं कर सके, उस काम को कोहली ने अंजाम दिया. विराट कोहली ने जमकर बैटिंग कर रहे विकेटकीपर हैरी नेल्सन (100) को उमेश यादव के हाथों लपकवा दिया. भारतीय दिग्गज गेंदबाज सुबह से ही नेल्सन से पीछा छुड़ाने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली.विराट कोहली को हल्की स्विंग मिल रही थी. संभवत: नेल्सन ने कोहली को हल्के में लिया और शतक के बाद उनका ध्यानभंग भी हुआ. और वह विराट का शिकार बन गए. विराट की खुशी देखने लायक थी. वैसे विराट का गेंदबाजी करने का इरादा नहीं था. लेकिन बाद में अश्विन ने इस बात का खुलासा किया कि विराट क्यों गेंदबाजी के लिए आए.

दरअसल दूसरी पारी में नई गेंद लेने से पहले विराट कोहली अपने गेंदबाज को थकावट से बचाना चाहते थे. यही वजह रही कि विराट ने कुछ देर के लिए गेंदबाजी संभाली. गेंदबाजों को आराम तो उन्होंने दिया ही, अपनी झोली में विकेट भी जमा कर लिया. वह भी शतकवीर हैरी नेल्सन का