बड़ी खबर: चंडीगढ़ में खेले गए मैच को श्रीलंकाई लीग का मैच बताकर की गई LIVE स्ट्रीमिंग, जांच में जुटा बीसीसीआई

बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख अजीत सिंह ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हमारी जांच प्रक्रिया जारी है. जब हम इसमें शामिल लोगों के बारे में जान जायेंगे, हम अपना डाटाबेस अपडेट कर देंगे. हम जानना चाहेंगे कि कौन इसमें शामिल थे. हालांकि केवल पुलिस ही इस पर कार्रवाई कर सकती है. बीसीसीआई एजेंसी के तौर पर यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. उन्होंने कहा, ‘‘अगर यह बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त लीग होती या फिर इसमें खिलाड़ियों की भागीदारी होती तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे.

अगर यह सट्टेबाजी के उद्देश्य से किया गया है तो यह अपराध है और यह पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है, हम कुछ नहीं कर सकते. ''श्रीलंका क्रिकेट ने एक बयान में कहा, ‘‘ न तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और न ही इसकी मान्यता प्राप्त इकाई को ‘यूवा प्रीमियर लीग टी20' के नाम से हुए फंतासी टूर्नामेंट की जानकारी है और न ही कोई इसके आयोजन में शामिल है. बयान के अनुसार, ‘‘पता चला कि कई भारतीय वेबसाइट में 29 जून को स्कोरबोर्ड दिखाया गया था कि यूवा प्रीमियर लीग टी20 का मैच बादुला स्टेडियम में खेला जा रहा है लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड यह पुष्टि करना चाहता है कि इस तरह का कोई टूर्नामेंट श्रीलंका में नहीं किया गया और न ही आयोजित किया जायेगा. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एशले डि सिल्वा ने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार रोधी अधिकारी को इस मामले को देखने को कहा है.

- Sri Lanka Cricket says has no knowledge or involvement with a fantasy Tournament ‘Uva Premier League T20', despite some reports on Indian websites claiming that such a Tournament is being played in Sri Lanka from Jun 29. SLC directed Anti-corruption unit to look into the matter