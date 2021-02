विराट कोहली की कप्तानी पर पूछा गया था सवाल तो रहाणे ने दिया दिलचस्प जवाब- बोले- 'कुछ मसाला नहीं मिलेगा'

उन्होंने कहा, ‘‘ यह किसी व्यक्तिगत प्रदर्शन की जगह टीम के प्रदर्शन के बारे में है और मेरा ध्यान इस पर रहता है कि मैं टीम के लिए योगदान कैसे कर सकूं. अगर आप पिछले 10-15 टेस्ट मैचों के आंकड़े देखेंगे तो शायद आपको कुछ रन दिख जाएं. पिछले 15 टेस्ट में लगभग 1000 रन बनाने वाले उपकप्तान ने कहा,‘‘बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, इस पर मेरा ध्यान नहीं रहता है. रहाणे इस संवाददाता सम्मेलन में एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह दिखे जो रह सवाल का जवाब चतुराई से दे रहा था. उनसे जब पूछा गया कि पहले टेस्ट में खिलाड़ियों का ‘बॉड़ी लैंग्वेज (भाव-भांगिमा)' सकारात्मक नहीं लग रही थी क्या यह कप्तानी में बदलाव के कारण था.

उन्होंने कहा, ‘‘ खेल में जब आपकी ऊर्जा थोड़ी कम हो जाए तो ऐसा होता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह कप्तानी में बदलाव के कारण हुआ है. मैंने पहले भी कहा है कि विराट हमारे कप्तान है और रहेंगे. उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप खोद कर कुछ मसाला निकालना चाह रहे है तो, दुर्भाग्य से आपको वह नहीं मिलेगा. बॉडी लैंग्वेज के नकारात्मक होने के कई कारण होते है पहले टेस्ट में शुरूआती दो दिनों के विकेट के कारण ऐसा हो सकता है. कई और कारण भी हो सकते है. चेतेश्वर पुजारा की ऑस्ट्रेलिया में बेहद धीमी बल्लेबाजी के बाद भारत में उनकी बल्लेबाजी में आये बदलाव के बारे में पूछे जाने पर रहाणे ने कहा, ‘‘ टीम में उनकी बल्लेबाजी को लेकर कोई सवाल नहीं करता है.

