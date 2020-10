IPL 2020 CSK Vs RR: जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) की अगुवाई में कसी हुई गेंदबाजी का शानदार नजारा पेश करके राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Rayals) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) को 5 विकेट पर 125 रन ही बनाने दिये. चेन्नई की तरफ से रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) 30 गेंदों पर 35 और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) 28 गेंदों पर 28 ही कुछ योगदान दे पाये. आर्चर ने 20 रन देकर एक विकेट लिया जबकि स्टीव स्मिथ ने पहले 15 ओवर में ही अपने स्पिनरों का कोटा खत्म करवा दिया था।. श्रेयस गोपाल (14 रन देकर एक) और राहुल तेवतिया (18 रन देकर एक) ने मिलाकर 8ओवर में 32 रन देकर दो विकेट लिये और चेन्नई के बल्लेबाजों को दबाव में रखा. आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने धोनी का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला एकबारगी उल्टा दांव चलने जैसा लगा क्योंकि 10 ओवर तक स्कोर तक चार विकेट पर 56 रन. अब तक टीम की तरफ से रन बनाने वाले प्रमुख बल्लेबाज शेन वाटसन और फाफ डुप्लेसिस के अलावा सैम कुरेन और अंबाती रायुडु भी पवेलियन में विराजमान थे.

CSK v RR: इस बड़ी वजह से चेन्नई का टॉप ऑर्डर हत्थे से उखड़ गया, शीर्ष 4 विकेट गिरने का VIDEO देखें

No momentum in the batting at all but #csk fans would be hoping for some magic form their bowlers. It's #rr ‘s game to lose #CSKvsRR — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 19, 2020

रॉयल्स के गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने परिस्थितियों का फायदा उठाकर चेन्नई के बल्लेबाजों को शुरू से दबाव में रखा. पिच धीमी थी लेकिन उससे असमान उछाल भी मिल रही थी जिससे बल्लेबाज सामंजस्य नहीं बिठा पाये. जोस बटलर ने डुप्लेसिस (10) का खूबसूरत कैच लिया लेकिन बेन स्टोक्स पर लगाये गये एक छक्के को छोड़कर कुरेन (22) आत्मविश्वास में नहीं दिखे।. वाटसन (आठ) और रायुडु (13) ने आसान कैच दिये .धोनी और जडेजा अपेक्षित तेजी से रन नहीं बना पाये। इन दोनों ने पांचवें विकेट के लिये 51 रन जोड़े लेकिन इसके लिये 46 गेंदें खेली. चेन्नई के पास विकेट बचे हुए थे, इसके बावजूद उसने आखिरी पांच ओवरों में केवल 36 रन बनाये। चेन्नई की पूरी पारी में 12 चौके और एक छक्का लगा. इनमें से चार चौके जडेजा ने लगाये.

Kedar Jadav is back in the team, beating Undertaker's record for the highest number of lives!#CSKvsRR#IPL2020#IPL — Ajay Samson (@ajaysamson) October 19, 2020

Kedar Jadhav in his short stay of 4 from 7 deliveries tonight tried to played Upper Cut, Sweep shot, aerial shots but connected nothing. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 19, 2020

*Jadhav comes in to bat*



CSK fans: pic.twitter.com/ML2xxKlbCH — The Meme Makers (@the7mememakers) October 19, 2020

CSK fans watching Kedar Jadhav batting: pic.twitter.com/9SwGrzBidB — Shivam Chatak (@ShivamChatak) October 19, 2020

चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के खराब बल्लेबाजी परफॉर्मेंस पर ट्विटर पर पर फैन्स ने ट्वीट कर अपने गुस्से का इजहार किया है. सीएसके के सभी बल्लेबाज राजस्थान के गेंदबाजों का सामना खुलकर नहीं कर सके. पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने ट्वीट कर सीएसके के बल्लेबाजों पर अपनी राय दी है. इरफान ने अपने ट्वीट में लिखा कि सीएसके बल्लेबाजी में रन बनाने को लेकर को ललक नजर नहीं आई. सीएसके फैन्स अब उम्मीद कर रहे हैं कि गेंदबाज कुछ चमत्कार करें. इसके अलावा केदार जाधव (Kedar Jadhav) पर भी लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैंत केदार जाधव 7 गेंद पर केवल 4 रन ही बना सके. लोगों का मानना है कि खराब पऱफॉर्मेंस के बाद भी जाधव सीएसके की टीम में क्या कर रहे हैं.

