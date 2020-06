CSK ने टीम डॉक्टर को किया सस्पेंड, सेना को लेकर किया था विवादित ट्वीट

बता दें कि मंगलवार की रात को हुई इस झड़प में तेलंगाना के कर्नल संतोष बाबू और दो जवानों- तमिलनाडु के हवलदार पिलानी और झारखंड के सिपाही ओझा सहित 20 जवानों की जान गई है. 1975 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत और चीन के जवानों के बीच कोई हिंसक झड़प हुई हो.

The Chennai Super Kings Management was not aware of the personal tweet of Dr. Madhu Thottappillil. He has been suspended from his position as the Team Doctor.



Chennai Super Kings regrets his tweet which was without the knowledge of the Management and in bad taste. — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) June 17, 2020

.@ChennaiIPL would you please confirm if this fellow is your team physio or not? It's a shame a medical/paramedic could be so insensitive and mocking at the deaths of Indian soldiers because of his political inclination.



Is this Dr.Madhu Thottappillil going to continue with you pic.twitter.com/7Hu9AR6TrT — Krish Sriram (@anavrittim) June 16, 2020

बता दें कि इस समय आईपीएल को स्थगित किया गया है. पहले आईपीएल 29 मार्च से होना था लेकिन कोरोनावायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. वैसे खबरों की माने तो बीसीसीआई सितंबर- अक्टूबर में आईपीएल को कराने का विचार कर रहा है.

Dr Madhu Thottappillil thinks changing the image on his account to one praising Indian soldiers will erase the effect of his earlier mocking tweet on the same soldiers.



Shame on you @ChennaiIPL if you tolerate such sickening behaviour from your employees. https://t.co/DYXHirymaH — Mrs Palakkadan ???????? (@Lotus2021) June 16, 2020

वहीं दूसरी ओर टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी अगले महीने बैठक करने वाली है. उस बैठक में तय होगा कि टी-20 वर्ल्डकप आयोजित होगा या नहीं. वैसे कई पूर्व दिग्गजों का मानना है कि इस साल अब टी-20 वर्ल्डकप का आयोजन करना मुश्किल है.

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी.