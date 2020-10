IPL 2020 में प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई चेन्नई सुपरकिंग्स, IPL इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

खास बातें चेन्नई सुपरकिंग्स पहली बार आईपीएल का प्लेऑफ नहीं खेलेगी.

आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा

फैन्स हुए इमोशनल, ट्वीट कर धोनी को कर रहे हैं सपोर्ट

IPL 2020: राजस्थान (Rajasthan Royals) के इस जीत के साथ ही चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) प्लेऑफ की रेस से ऑफिशियली बाहर हो गई है. राजस्थान की टीम प्वाइंट्स टेबल में अब 10 अंक के साथ 7वें नंबर पर आ गई है. राजस्थान की जीत ने अब प्लेऑफ की रेस काफी मजेदार कर दी है. सहवाग ने भी इस मजेदार समीकरण पर ट्वीट किया है. आईपीएल के इतिहास में पहली बार है जब चेन्नई सुपरकिंग्स आईपीएल के प्लेऑफ से बाहर हुई है. धोनी की वाइफ साक्षी ने भी ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है. बात दें कि आईपीएल में सीएसके ने 11 सीजन खेले हैं जिसमें 10 सीजन में प्लेऑफ में पहुंची थी और 8 फाइनल भी खेलने में सफल रही. आईपीएल के इतिहास में चेन्नई 3 दफा आईपीएल का खिताब जीतने में भी सफल रही थी. इस सीजन में सीएसके ने अबतक 12 मैच खेले हैं जिसमें 8 में हार और 4 में जीत हासिल करने में सफल रही है. अभी टूर्नामेंट में सीएसके को केकेआर और किंग्स इलेवन पंजाब से मैच खेलने हैं. चेन्नई की टीम का कोलकाता के साथ 29 अक्टूबर होगा मुकाबला तो वहीं पंजाब की टीम के साथ 1 नंवबर को मुकाबला होगा.

For the first time ever (in tournaments they've played in), CSK will not qualify for the IPL playoffs. #IPLinUAE#RRvMIpic.twitter.com/nYNTWLX2Mx — ThePoppingCrease (@PoppingCreaseSA) October 25, 2020

#CSK gets eliminated from knockouts/PlayOffs for the FIRST EVER TIME in the history of IPL.#IPL2020#RRvsMI — Deepu Narayanan (@deeputalks) October 25, 2020

This is only the 2nd time in history, MS Dhoni's led team have failed to qualify for IPL playoffs. First with the Rising Pune Supergiants in 2016, and now with CSK in 2020. Both the times Suresh Raina was not playing for them. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 25, 2020