BCCI ने कमेंट्री पैनल से संजय मांजरेकर को किया बाहर तो चेन्नई सुपरकिंग्स ने यूं किया ट्रोल...

क्रिकेट कमेंटेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) को बीसीसीआई (BCCI) के कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया है. गौरतलब है कि भारत-दक्षिण अफ्रीका के पहले वनडे के दौरान भी मांजरेकर कमेंट्री पैनल में नजर नहीं आए थे. कमेंटेटर संजय मांजरेकर को हालांकि क्यों बीसीसीआई ने कमेंट्री से अलग किया है इसके बारे में अभी किसी तरह का खुलासा नहीं हो पाया है. मीडिया में आई खबर के अनुसार आईपीएल में भी मांजरेकर कमेंट्री करते हुए नजर नहीं आएंगे. वहीं, दूसरी ओर चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने अपने ट्विटर पर एक कमेंट लिखकर संजय मांजरेकर को ट्रोल किया है. सीएसके ने ट्विटर पर मांजरेकर को ट्रोल करते हुए लिखा 'अब टुकड़ों में ऑडियो फीड सुनने की जरूरत नहीं है' बता दें कि अपने कमेंट्री के दौरान संजय मांजरेकर ने रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को टूकड़ों में परफॉर्मेंस करने वाला खिलाड़ी करार दिया था जिसके बाद इस कमेंट को लेकर काफी बहस हुई थी. वहीं वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 77 रनों की पारी खेलकर रविंद्र जडेजा ने मांजरेकर को करारा जवाब दिया था. रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपरकिंग्स की ओर से आईपीएल में खेलते हैं, ऐसे में अपने खिलाड़ी के लिए सीएसके ने ऐसा कमेंट करके मांजरेकर को ट्रोल किया. वैसे खबरों की मानें तो वो भारत- दक्षिण अफ्रीका सीरीज में भले ही संजय मांजरेकर कमेंट्री पैनल का हिस्सा नहीं थे लेकिन आने वाले सीरीज में वो फिर से कमेंट्री करते हुए नजर आ सकते हैं.

Need not hear the audio feed in bits and pieces anymore.

आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण भारत- दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज को रद्द कर दिया गया है तो वहीं दूसरी ओर आईपीएल को भी 14 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है. वैसे भारत- दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज को आने वाले समय में फिर से खेला जाएगा. कोरोना वायरस के कारण सीएसके ने अपना अभ्यास सत्र भी रद्द करने का फैसला लिया है.

"It has become your home sir!" Keep whistling, as #Thala Dhoni bids a short adieu to #AnbuDen. pic.twitter.com/XUx3Lw4cpH