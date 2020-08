पूर्व ओपनर चेतन चौहान का निधन, गावस्कर के साथ जोड़ी रही सुपरहिट, ऐसा रहा उनका क्रिकेट करियर

सुनील गावस्कर के साथ सुपरहिट रही जोड़़ी

बता दे कि चौहान और गावस्कर ने बतौर ओपनर 11 बार शतकीय साझेदारी टेस्ट में की और 3010 रन आपस में ओपनर के तौर पर जोड़े थे. गावस्कर और चौहान ने 1979 में ओवल के मैदान पर पहले विकेट के लिए 213 रन की साझेदारी की थी. भारत से बाहर किसी भी भारतीय ओपनर के द्वारा पहले विकेट के लिए की गई सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है. 1981 में

Former Indian Opener, Chetan Chauhan is no more



He was Sunil Gavaskar's opening partner, added 213 runs for the opening wicket in the famous Oval Test, 1979



The first batsman to score 2000 Test runs without scoring a hundred



Born in Bareilly, he represented Delhi & Maharashtra