जावेद मियांदाद के छक्के को नहीं भूल पाएं हैं चेतन शर्मा, अब याद कर बोले- लेकिन मुझे खुशी है कि...

आज जब इस घटना को हुए 34 साल हो गए हैं लेकिन हर कोई आज भी इस मैच को लेकर अपनी यादें शेयर कर रोमांचित महसूस करता है. ऐसे में आईसीसी (ICC) ने ट्विटर पर उस ऐतिहासिक मैच की यादों को शेयर किया है जिसपर खुद चेतन शर्मा ने ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है. भारतीय पूर्व तेज गेंदबाद शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं तो कभी अच्छा करते हैं तो कभी खराब, वह मेरे करियर का सबसे खराब दिन था. मैंने कोशिश की लेकिन जावेद को रोक पाने में असमर्थ रहा. लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि कप्तान कपिल देव ने मुझपर विश्वास कर आखिरी ओवर गेंदबाजी करने दिया था.

When you play for your country you do well & sometimes do bad also.

This was my worst day I tried but failed to contain javed in that last over. But I was happy that Kapil Dev captain trusted me to bowl that over.@therealkapildevhttps://t.co/ks7rMFaHNt