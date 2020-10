पुजारा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कुछ ऐसे प्रकट किया प्रशंसकों के प्रति आभार

इसके बाद पुजारा भारतीय टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी बन गये. उनकी शानदार बल्लेबाजी से भारत 2018 में 71 वर्ष में पहली बार शृंखला (2-1) जीतने में सफल रहा था. पुजारा ने इस शृंखला में 500 से अधिक रन बनाये थे. पुजारा ने ट्वीट किया, ‘भारतीय क्रिकेटर के तौर पर 10 साल पूरे करना सम्मान और सौभाग्य है. अपने पिताजी की देख-रेख में सालों तक राजकोट क्रिकेट खेलते हुए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा. शुभकामनाओं और समर्थन के लिये आभार. टीम के लिये अधिक से अधिक योगदान देने के लिये उत्सुक हूं.'

....Thank you for all the support and wishes. Look forward to contributing lots more to the team!



P.S. Coincidentally, today also happens to be the wife's birthday, so Puja has ensured I will never forget this date #grateful#blessed#10years#lotsmoretogo