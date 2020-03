चेतेश्वर पुजारा ने कहा, इस गेंदबाज को जरूर मिलना चाहिए भारतीय टीम में जगह

Ranji Trophy Final: भारतीय टीम के दिग्गज टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy Final) चैंपियन टीम के कप्तान जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) को भारतीय टीम में शामिल करने को लेकर वकालत की है. पुजारा ने कहा कि यदि उनादकट को भारतीय टीम में मौका नहीं मिलता है तो उन्हें यकीनन हैरानी होगी. गौरतलब है कि रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने शानदार परफॉर्मेंस किया और 67 विकेट लेने में सफल रहे. जयदेव ने रणजी ट्रॉफी फाइनल मैच में कुल 10 विकेट लेकर बंगाल के बल्लेबाजों पर कहर बरपाया था. इस सीजन में उनादकट सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने. उनादकट के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि वो एक शानदार गेंदबाज है, वो इस समय भारतीय टीम में जगह बनाने को लेकर नहीं सोच रहा है लेकिन उसे टीम में जगह नहीं मिलती है तो मुझे उसके लिए बुरा लगेगा. पुजारा ने अपने बयान में कहा है कि मुझे हैरानी होगी यदि उसे भारतीय टीम में जगह नहीं मिलती है. गौरतलब है कि भारतीय टीम के लिए उनादकट ने 1 टेस्ट मैच और 7 वनडे मैच खेले हैं. इसके अलावा आईपीएल (IPL 2020) में वो राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की टीम का हिस्सा हैं.

A fairytale ending! This one is for all those who were praying for Team Saurashtra to pull it through one last time in this season, we did it! #RanjiTrophyChampionspic.twitter.com/wdPsEc0ECU