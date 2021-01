AUS Vs IND: ब्रिसबेन टेस्ट मैच की चौथी पारी में चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए हैं. एक बार पुजारा ने कंगारू गेंदबाजों को पानी पिला दिया है. बल्लेबाजी के दौरान पुजारा ने अपने शरीर पर चोट खाते हुए जुझारू पारी खेलते हुए दिखाई दिए हैं. उनकी बल्लेबाजी और जज्बे को देखकर क्रिकेट फैन्स हैरान हैं और सोशल मीडिया पर मीम्स (memes and jokes) शेयर कर उनके ढृढता की तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर पुजारा को लेकर कई मीम्स शेयर किए गए हैं जो काफी दिलचस्प हैं. गेंदबाजों के दौरान पुजारा के सिर में, हाथ में और कमर पर चोट लगी लेकिन किसी योद्धा की तरह उन्होंने क्रीज न छोड़कर इन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए डटे रहे. इतना ही नहीं जोश हेजलवुड की एक गेंद उनके हाथ पर भी लगी जिसके बाद उन्होंने अपना बल्ला फेंक दिया और जमीन पर गिरकर छटपटाने लगे. लेकिन इसके बाद भी उन्होंने बल्लेबाजी करना नहीं छोड़ा और फीजियो से मदद लेने के बाद दोबारा क्रीज पर जाकर बल्लेबाजी करने लगे.

Ouch! Pujara rips his glove off after copping one flush on the glove!



Live #AUSvIND: https://t.co/qvYTMSiZslpic.twitter.com/xXLuC0jcEa — cricket.com.au (@cricketcomau) January 19, 2021

Pujara in a lot of pain, clutching his fingers after a brutal lifter from Hazlewood collects him on the glove #AUSvINDpic.twitter.com/kPvAjVEAFk — 7Cricket (@7Cricket) January 19, 2021

पुजारा ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा गेंद का सामना करने वाले बल्लेबाज की लिस्ट में कोहली और लक्ष्मण से आगे निकल गए हैं. कोहली (VIrat Kohli) ने अबतक ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में कुल 2544 गेंद का सामना किया है. वहीं अब पुजारा ने 2577 गेंद का सामना अबतक किया है. इसके अलावा राहुल द्रविड़ के नाम ऑस्ट्रेलिया में 2946 गेंद का सामना करने का रिकॉर्ड है तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने 3067 गेंद का सामना करने का रिकॉर्ड है.

ब्रिसबेन टेस्ट में भारत के सामने 328 रनों का लक्ष्य है. भारत की ओर से दूसरा पारी में शुबमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की और 91 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, रोहित शर्मा एक बार फिर फ्लॉप रहे और केवल 7 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान रहाणे ने 24 रन की पारी खेली लेकिन अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए, रहाणे को कमिंस ने कैच कराकर पवेलियन भेजा.

