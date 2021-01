Cheteshwar Pujara चोट खाकर भी क्रीज पर दीवार' बने रहे. लोग बोले- ब्रेवरी अवॉर्ड मिलना चाहिए

AUS Vs IND: ब्रिसबेन टेस्ट मैच की चौथी पारी में एक बार फिर भारतीय टीम के लिए चेतेश्वर पुजारा दिवार बन गए हैं. पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने 196 गेंद पर अपने टेस्ट करियर का 28वां अर्धशतक जमाया. पुजारा 211 गेंद पर 56 रन बनाकर आउट हुए. पुजारा की बल्लेबाजी देखकर क्रिकेट फैन्स से लेकर क्रिकेट पंडित तक उन्हें सलाम कर रहे हैं. दरअसल पुजारा को बल्लेबाजी के दौरान कई चोेटें आई लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने एकाग्रता को भंग होने नहीं दिया. कमेंट्री के दौरान कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने यहां तक कह दिया कि ये भावुक होने का वक्त है, अगर टीम इंडिया के लिए कोई ब्रेवरी अवॉर्ड है तो इसे पुजारा को देना चाहिए. पुजारा का टेस्ट करियर में यह सबसे धीमा अर्धशतक है. इससे पहले पुजारा ने सिडनी टेस्ट मैच के पहली पारी दौरान उन्होंने 174 गेंद पर अर्धशतक जमाया था.

My love for Pujara remains irrespective of how he plays. Well done sir @cheteshwar1#AUSvIND — Jay (@bhavsarJ2_0) January 19, 2021

Well played, Pujara - he was fighting a battle at Gaba, scored 56 runs from 211 balls with lots of pain like he did in SCG - Rock Pujara. pic.twitter.com/uqaSMaEWHB — Johns. (@CricCrazyJohns) January 19, 2021

Rishabh Pant giving Cheteshwar Pujara a pat on his back for his fifty. A youngster acknowledging his senior teammate, what a lovely moment. pic.twitter.com/pcgSQS8ogS — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 19, 2021

50 for Che. What a star. — Prithi Ashwin (@prithinarayanan) January 19, 2021