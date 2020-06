चीनी मूल का यह क्रिकेटर था दुनिया का पहला 'चायनामैन गेंदबाज', वेस्टइंडीज टीम की ओर किया डेब्यू

हाल के दिनों में 'चाइनामैन' (Chinaman) गेंदबाज को लेकर बहस काफी तेज हो गई है. भारत के कुलदीप यादव अपनी गेंदबाजी एक्शन से विरोधी बल्लेबाजों के लिए काफी समस्या पैदा कर चुके हैं. कुलदीप भारत के पहले पुरूष 'चाइनामैन' गेंदबाज हैं. वैसे कुलदीप से पहले भारतीय महिला गेंदबाज प्रीती डिमरी (Preeti Dimri) अपनी गेंदबाजी एक्शन से 'चाइनामैन' गेंदबाज के तौर पर जानी गई. कुलदीप ने अपने करियर में अबतक 6 टेस्ट, 60 वनडे और 21 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. आपको बता दें कि 'चाइनामैन' का अर्थ होता है चीन का व्यक्ति. 'चाइनामैन' गेंदबाज (Chinaman Bowler) का नाम क्रिकेट के इतिहास में (The first Chinese) चीनी मूल के गेंदबाज एलिस अचोंग (Ellis Achong) के साथ आया है. एलिस अचोंग वेस्टइंडीज के गेंदबाज रहे थे.

A left-arm slow bowler who bowls a leg spinner's "googly" is a chinaman.First bowled by West Indian Ellis Achong, who was of Chinese origin