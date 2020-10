KKR vs KXIP: क्रिस गेल ने KXIP के लिए बनाया तूफानी रिकॉर्ड, बल्लेबाजी से किया यह कमाल

इसके अलावा कुमार संगकारा ने 1009 रन किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से बनाए हैं. मनदीप सिंह भी पंजाब की ओर से 1000 रन आईपीएल में बनाने में सफल हो गए हैं. बता दें कि केकेआऱ (KKR) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 149 रन बनाए. केकेआऱ की ओऱ से सबसे ज्यादा रन शुबमन गिल (Shubman Gill) ने 57 रन बनाए. इसके अलावा कप्तान इयोन मॉर्गेन ने 40 रन की पारीा खेली.

Chris Gayle completes 1,000 runs for KXIP in the IPL. He's done this at the back end of his career, at the age of 39, 40 and 41.