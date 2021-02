गेल ने विंडीज टी20 टीम में की दो साल बाद वापसी, एक अन्य पेसर 9 साल बाद टीम में लौटा

क्रिकेट वेस्टइंडीज के मुख्य चयनकर्ता रोजर हार्पर ने एक विज्ञप्ति में कहा ,‘क्रिस गेल ने हाल ही के टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया है. चयन समिति को लगता है कि टीम को उनका अनुभव काफी काम आएगा. हम टी20 विश्व कप के मद्देनजर अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम उतारना चाहते हैं.' चयन समिति ने 1 से 14 मार्च के बीच वनडे श्रृंखला के लिये भी टीम का ऐलान किया .

West Indies named T20 & ODI squad for the Sri Lanka series:



Universe Boss Chris Gayle and Fidel Edwards back in the West Indies T20 team. pic.twitter.com/rSaokDhrFQ