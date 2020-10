RCB vs KXIP: Chris Gayle का तूफानी रिकॉर्ड, टी-20 क्रिकेट में सिर्फ बाउंड्री से दस हजार रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज

टी-20 क्रिकेट (T20 Cricket) में 10000 रन सिर्फ चौके और छक्के से बनाने वाले भी क्रिस गेल दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं. आरसीबी के खिलाफ मैच में गेल आखिरी ओवर में 45 गेंद पर 53 रन बनाकर रन आउट हुए. वहीं, केएल राहुल 49 गेंद पर 61 रन बनाकर नाबाद रहे. मयंक अग्रवाल ने 25 गेंद पर 45 रन की पारी खेली, बता दें कि पंजाब को अखिरी गेंद पर 1 रन की दरकार थी, निकोलस पूरन ने चहल की गेंद पर छक्का जमाकर मैच को जीता दिया.

Chris Gayle now has 10000 runs coming via boundaries (1027 fours & 982 sixes) in Twenty20 cricket.



Kieron Pollard and Shoaib Malik are the only other cricketers to even aggregate 10000 T20 runs till date. #IPL2020#RCBvKXIP