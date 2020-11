IPL 2020: क्रिस गेल हुए इमोशनल, बोले- मेरा सीजन खत्म, आप IPL देखते रहें..

IPL 2020: रोहित शर्मा ने सेलेक्टरों को जवाब देने के लिए जमकर की प्रैक्टिस, नहीं दिखा चोट का असर.. देखें Video

Plz continue to watch @IPL even though my season has come to an end. Thank you #UniverseBoss — Chris Gayle (@henrygayle) November 2, 2020

गेल के यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. क्रिस गेल ने इस समय 41 साल के हैं और इस उम्र में भी उनका जलवा क्रिकेट के मैदान पर बरकरार है. इस सीजन में गेल शतक से चूक गए, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मैच में गेल 99 रन बनाकर जोफ्रा ऑर्चर की गेंद पर बोल्ड हो गए थे. वहीं. इसी सीजन में उन्होंने अपने टी-20 करियर में 1000 छक्के भी पूरे कर लिए. टी-20 क्रिकेट में गेल 1000 छक्का लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज भी बने हैं.

We'll watch Boss, but IPL would never be the same without your presence in it. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 2, 2020

Remember The This Moment...Very Disappointed...We All Ways Miss You Universal Boss...You Are Such A Fantastic Player... pic.twitter.com/tticcPwzoC — Subash (@Subash2591) November 2, 2020

So it means You are RETIRING @henrygayle



Please Don't do a href="https://twitter.com/hashtag/UniverseBoss?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UniverseBoss Never Retire from people hearts — K@$$!m A@z!〽️ (@AazimKassim) November 2, 2020

अब जब 2020 आईपीएल सीजन में पंजाब की टीम का सफर खत्म हो गया है तो अब फैन्स के बीच कयास भी लगने लगे हैं कि शायद ही गेल अगला आईपीएल खेले. फैन्स क्रिस गेल के ट्वीट पर जमकर कमेंट कर रहे हैं, और ज्यादातक इसी बात की जिक्र भी की जा रही है.

फैन्स का मानना है कि गेल ने यह ट्वीट करके फैन्स को अपने आईपीएल से रिटायरमेंट की सूचना दे दी है. हालांकि फैन्स अभी कयास ही लगा रहे हैं लेकिन 41 साल की उम्र में भी गेल ने फैन्स को अपनी बल्लेबाजी से रोमांच के सागर में गोते लगाने का भरपूर मौका दिया जिसे फैन्स कभी नहीं भूलेंगे.

