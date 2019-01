सीओए अध्यक्ष विनोद राय ने की हार्दिक पंड्या व केएल राहुल के खिलाफ कड़ी सजा की सिफारिश, तो क्या..?

हार्दिक पंड्या और केएल राहुल ने खुद अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है. वास्तव में लोकप्रिय टीवी शो "कॉफी विद करण"(Coffee with Karan) में हाल ही में टीम इंडिया के इन दो सितारों क्रिकेटरों हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) और केएल राहुल (KL Rahul) के दिए गए जवाब अभी भी करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं. खुलकर बातचीत हो रही है कि भला कोई रोल मॉडल नेशनल चैनल पर ऐसे कैसे बात कर सकता है. चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये युवा क्या साबित करना चाहते हैं. कुछ भी कह दो, कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमा नहीं. बहरहाल, जो भी हार्दिक और केएल राहुल ने कहा हो, लेकिन अब बीसीसीआई (BCCI) ने उनके लिए सजा देने का मन बना लिया है. क्रिकेट प्रशासकीय कमेटी (COA) के चेयरमैन विनोद राय (Vinod Rai) ने दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कड़ी सजा की सिफारिश कर दी है. अब कमेटी की दूसरी सदस्य डायना एडुल्जी पर टिका हुआ है.

#HardikPandya Why would anyone like Hardik Pandya get tainted by associating himself with Bollywood and in a show like Coffee with Caran! pic.twitter.com/xmk757IDHO

शो में इन दोनों के कमेंटों के बाद क्रिकेटप्रेमी ही नहीं, बल्कि बाकी लोगों ने भी इनकी बातचीत को लेकर बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. मामला क्रिकेट प्रशासकीय कमेटी (सीओए) के अध्यक्ष विनोद राय और डायना एडुल्जी तक पहुंचा, तो इन्होंने इस मामले को बीसीसीआई के लीगल सेल को भेज दिया. इससे पहले सीओए ने बुधवार को ही दोनों ही खिलाड़ियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था. जवाब में हार्दिक पंड्या ने अपने बयान पर बहुत ही खेद व्यक्त करते हुए फिर कभी ऐसा बर्ताव न दोहराने का आश्वासन दिया था.

यह भी पढ़ें: BCCI ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ भारत में होने वाली सीरीज का कार्यक्रम घोषित किया

It is time the BCCI decides to take corrective steps for cricketers who talk rubbish on public platforms. Hardik Pandya was a disgrace to the cricket community the way he spoke on Koffeewith Karan show. He has insulted the women and also made a racist remark.