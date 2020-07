टेस्ट मैच में एक ही दिन में दो बार आउट होने वाली टीम, भारतीय टीम के नाम भी है यह अनचाहा रिकॉर्ड

इस मामले में भारतीय टीम ऐसी पहली टीम है जो टेस्ट मैच में एक ही दिन में दो बार ऑलआउट हुई है. भारतीय टीम (Indian Cricket Team) साल 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में एक ही दिन में दो बार ऑलआउट हो गई थी. मैनचेस्टर टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की और 9 विकेट पर 347 रन बनाए. ऐसे में तीसरे दिन भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला. पहली पारी में भारतीय टीम 58 और दूसरी पारी में केवल 82 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. इस तरह से भारतीय टीम टेस्ट मैच के तीसरे दिन दोनों पारी में ऑलआउट हुई. भारत को इस मैच में एक पारी और 207 रनों से हार का सामना करना पड़ा था.

जिम्बाब्वे (Zimbabwe Cricket) के टीम टेस्ट मैच के एक दिन में दो बार एक नहीं बल्कि दो मौके पर आउट हुई है. पहली बारी जिम्बाब्वे 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हरारे टेस्ट में दूसरे दिन पहली पारी में 59 रन औऱ दूसरी पारी में 99 रन पर ऑलआउट हो गई थी. न्यूजीलैंड यह मैच एक पारी और 294 रनों से जीतने में सफल रही थी. सबसे हैरानी वाली बात ये है कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी पहली पारी में की और पहले दिन 9 विकेट पर 452 रन बनाए थे.

इसके बाद 2012 में एक बार फिर जिम्बाब्वे की टीम (Zimbabwe Cricket) नेपियर टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही एक ही दिन में दो बार आउट हुई. टेस्ट मैच के दूसरे दिन जिम्बाब्वे पहली पारी में 51 और दूसरी पारी में 143 रन बनाकर आउट हो गई थी. यह मैच न्यूजीलैंड की टीम एक पारी और 301 रनों से जीतने में सफल रही थी.

