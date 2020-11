विवादित सैमुअल्स ने किया सभी फॉर्मेटों से संन्यास, जानिए सैमुल्स से जुड़ी 10 अहम बातें

वेस्टइंडीज के मध्यक्रम के बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्स (Marlon Samuels) ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है. वेस्टइंडीज जिन दो टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा उनमें सैमुअल्स (Marlon Samuels) ने टीम की तरफ से सर्वाधिक स्कोर बनाया था, लेकिन उनका करियर विवादों से भी घिरा रहा और भ्रष्टाचार के लिये उन पर दो साल का प्रतिबंध भी लगा था. रिपोर्ट के अनुसार क्रिकेट वेस्टइंडीज के मुख्य कार्यकारी जॉनी ग्रेव ने पुष्टि की है कि सैमुअल्स ने जून में ही अपने संन्यास से बोर्ड को सूचित कर दिया था।.उन्होंने अपना आखिरी मैच दिसंबर 2018 में खेला था. इस 39 वर्षीय खिलाड़ी ने 71 टेस्ट, 207 वनडे और 67 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले. इसमें उन्होंने उन्होंने 11,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने के अलावा 150 से अधिक विकेट भी लिये.

