अफरीदी के द्वारा बनाए गए सबसे तेज शतक जमाने का रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी ने लिया संन्यास

साल 2014 में एंडरसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ केवल 36 गेंदों पर शतक जमाकर अफरीदी (Shahid Afridi) के द्वारा वनडे में बनाए गए सबसे तेज शतक को तोड़ दिया था. वनडे में अफरीदी ने 1996 में 37 गेंद पर शतक लगाया था. वहीं एबी डिविलियर्स ने 2015 में 31 गेंद पर शतक जमाकर कोरी एंडरसन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. एंडरसन ने अपनी रिकॉर्डतोड़ शतकीय पारी में 14 छक्के लगाए थे.

The man who broke Shahid Afridi's 17-year old record for the fastest ODI century in just 36 balls in 2014 has decided to take a different route. Corey Anderson has announced his retirement from New Zealand Cricket and further will play in the USA. pic.twitter.com/WTLPVEmkbE