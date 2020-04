कोरोनावायरस महामारी ने गेंदबाजों के सामने खड़ी की यह अजीब समस्या, इंटरनेशनल बॉलरों ने स्वीकारा

गेंदबाजों का गेंद पर लार का इस्तेमाल करना आम बात है, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद उन्हें गेंद को चमकाने के इस तरीके पर पुन: विचार करना पड़ सकता है जिससे लोगों का मानना है कि पहले ही बल्लेबाजों के अनुकूल बन चुके खेल में उनकी मुसीबत और बढ़ सकती है. दक्षिण अफ्रीका में 2018 के गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण के कारण गेंद की स्थिति की निगरानी बढ़ गई है, लेकिन गेंद पर पसीने और लार का इस्तेमाल अब भी वैध है. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए क्रिकेट के जल्द की शुरू होने की संभावना नहीं है और वेंकटेश प्रसाद, प्रवीण कुमार और जेसन गिलेस्पी जैसे पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि अंतत: जब दोबारा खेल शुरू होगा तो खेल के नियम बनाने वाली संस्था को लार के इस्तेमाल को रोकना पड़ सकता है.

