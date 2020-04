Corona Virus: ऐसे समय जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस (coronavirus)के संक्रमण की चुनौती का सामना कर रही है, पाकिस्तान के दिग्‍गज तेज गेंदबाज वकार यूनुस (Waqar Younis) ने इस जंग में अपनी पत्नी और अन्य डॉक्टरों को असली हीरो बताया है. गौरतलब है कि पाकिस्‍तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार की पत्नी डॉक्टर हैं और कोरोनावायरस के खिलाफ 'जंग' में अपनी सेवाएं दे रही हैं वकार ने ट्वीट किसा, "डरावना अहसास, जब डॉक्टर फरयाल वकार अस्पताल के लिए सुबह निकलती हैं, लेकिन जब वह वापस लौटती हैं तब काफी संतुष्ट होती हैं. मैं गर्व से यह कह सकता हूं कि मेरी पत्नी एक हीरो है. लड़ते रहो."

Scary feeling when @DrFaryalWaqar leaves for the hospital in the morning but also very Satisfied when she returns.. I can PROUDLY say my wife is a HERO.. Keep fighting girl #EmergencyPhysician#Corvid_19pic.twitter.com/pG3IXvH1Ns