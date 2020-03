Coronavirus से लड़ाई के लिए बीसीसीआई ने दान की सबसे बड़ी रकम, गांगुली ने ट्वीट कर दी जानकारी

कोरोनावायरस ((coronavirus)) से निपटने के लिए बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपये पीएम-केयर फंड को दान में दिए हैं. बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है. गौरतलब है कि इससे पहले गांगुली ने 50 लाख रुपये का चावल मदद के लिए दिया था. बता दें कि सुरेश रैना (Suresh Raina) ने 52 लाख रुपये कोरोना से निपटने के लिए दान किए हैं. इसके अलावा क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन ने भी 50 लाख रुपये का दान दिया है. हालांकि अब क्रिकेटर्स आगे बढ़कर अपने तरीके से मदद करने को आगे बढ़ रहे हैं. भले ही सचिन और रैना जैसे दिग्गजों ने आगे बढ़कर दान देने का काम किया है लेकिन अबतक कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी दान देने में पीछे हैं. बता दें कि बीसीसीआई (BCCI) इस समय दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में गिनी जाती है. गौरतलब है कि कोरोनावायरस के कारण आईपीएल (IPL 2020) को भी रद्द कर दिया गया है. इतना ही नहीं टोक्यो ओलंपिक को भी एक साल के लिए टाल दिया गया है.

@Bcci and it's affiliated State Association contribute 51 crores to PM- cares fund to help #indiafightscorona .

NEWS : BCCI to contribute INR 51 crores to Prime Minister @narendramodi ji's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund



More details here - https://t.co/kw1yVhOO5opic.twitter.com/RJO2br2BAo