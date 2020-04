कोरोना वायरस की महामारी (Coronavirus Outbreak) ने दुनियाभर के प्रमुख देशों में खौफ कायम कर रखा है. ब्रिटेन भी कोरोना वायसर के संक्रमण का सामना कर रहा है.हालत यह है कि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और प्रिंस चार्ल्‍स भी कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार बन गए हैं. कोरोना की चुनौती से जूझने के लिए वहां की सरकार ने बड़े स्‍तर पर तैयारी की है. वारविकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब (Warwickshire County Cricket Club) ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह एजबेस्टन स्टेडियम को सरकार को सौंप रहा है ताकि इसे कोविड-19 परीक्षण के लिये जांच केंद्र बनाया जा सके.

NEWS | Warwickshire CCC has donated Edgbaston to the Department of Health and Social Care to create a drive-through COVID-19 testing station, which will be used to regularly test NHS staff.



