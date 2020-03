Coronavirus देगा विराट कोहली व एमएस धोनी सहित कई सितारों को झटका, गंवानी पड़ेगी इतनी मोटी रकम

अब यह तो आप जानते ही हैं कि कोरोनावायरस (Coronavirus) की जबर्दस्त तौर पर मार खेलों पर भी पड़ी है. कई प्रतियोगिताएं रद्द हो चुकी हैं, तो वहीं भारत का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन अब पूरी तरह से खटाई में पड़ता नजर आ रहा है. वहीं, बीसीसीआई, फ्रेंचाइजी टीमों सहित खिलाड़ियों को बहुत ही मोटा नुकसान झेलना पड़ेगा. अगर खिलाड़ियों की बात करें, तो सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय कप्तान विराट कोहली, एमएस धोनी और रोहित शर्मा को झेलना पड़ेगा, तो वहीं आंखों में मोटी कमाई का सपना पाले बैठे विदेशी खिलाड़ियों को भी मोटी रकम से हाथ धोना पड़ेगा.

News: BCCI, IPL franchises' meet held with the focus on public safety and well-being.



More details https://t.co/2pegv8HH5jpic.twitter.com/OMwBsAfaRX