Coronavirus Lockdown बढ़ने पर आईपीएल को लेकर आई अपडेट, लिया गया यह फैसला..

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण 29 मार्च से होने वाले आईपीएल (IPL 2020) को 14 अप्रैल तक के लिए टाला गया था लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के खतरे को देखते हुए देश में लॉकडाउन (Lockdown) को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है, तो बीसीसीआई सूत्रों से मिली खबर के अनुसार आईपीएल को भी 3 मई तक स्थगित कर दिया गया है. वैसे माना जा रहा है कि इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है. बीसीसीआई इसके बारे में जल्द ही आधिकारिक घोषणा कर सकती है. बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कहा था कि जब तक देश में लॉकडाउन रहेगा तबतक आईपीएल को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है. इसके साथ-साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने पहले कहा था क आईपीएल के भविष्य को लेकर फैसला लेने की स्थिति में इस समय बोर्ड नहीं है. गौरतलब है कि आईपीएल के स्थगित होने पर अटकले लगाई जा रही है कि इसे अक्टूबर-नवंबर में कराया जाएगा.

As the lockdown has been extended till May 3 by the government, we will postpone the Indian Premier League for the time being: BCCI Sources pic.twitter.com/VzRpTlVa9M