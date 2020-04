गौरतलब है कि वर्ल्‍डकप 2019 के फाइनल में इंग्‍लैंड (England) ने न्‍यूजीलैंड को हराकर चैंपियन ((World Cup Champion)बनने का श्रेय पाया था. बटलर (Jos Buttler) ने वर्ल्‍डकप फाइनल की अपनी शर्ट की नीलामी करने की जानकारी एक ट्वीट करके दी. अपने ट्वीट में उन्‍होंने लिखा-रॉयल ब्राम्‍पटन आौर हेरेफील्‍ड हास्‍पिटल चैरिटी के लिए मैं अपनी वर्ल्‍डकप फाइनल की शर्ट की नीलामी करने जा रहा हूं. पिछले सप्‍ताह इन अस्‍पतालों ने कोविड-19 से प्रभावित लोगों की मदद के लिए जीवनरक्षक उपकरणों को उपलब्‍ध कराने की अपील की थी. गौरतलब है दुनिया के दूसरे देशों की तरह ब्रिटेन में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्‍या तेजी से बढ़ रही है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं. अस्‍पतालों में कोरोना वायरस से प्रभावितों का इलाज हो रहा है और मेडिकल स्‍टॉफ अपने काम में मुस्‍तैदी से जुटा है

I'm going to be auctioning my World Cup Final shirt to raise funds for the Royal Brompton and Harefield Hospitals charity. Last week they launched an emergency appeal to provide life saving equipment to help those affected during the Covid-19 outbreak. Link to auction in my bio. pic.twitter.com/ODN9JY4pk1