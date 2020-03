कोरोना वायरस: केविन पीटरसन ने 'हिंदी' में लिखा संदेश, सभी से किया यह अनुरोध...

Coronavirus outbreak: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने शुक्रवार को अपनी पूर्व IPL टीम के साथी श्रीवत्स गोस्वामी की मदद से हिंदी में एक संदेश पोस्ट करके भारत के नागरिकों से कोविड-19 महामारी (Coronavirus outbreak) को रोकने के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है. पीटरसन ने ट्वीट किया, "नमस्ते इंडिया. हर कोई कोरोनो वायरस के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है और सभी को अपनी सरकार के निर्देशों को सुनना चाहिए और कुछ दिनों के लिए घर पर रहना चाहिए. यह स्मार्ट होने का समय है.ये समय है होशियार रहने का। आप सभी को ढेर सारा प्यार."

इसके साथ ही पीटरसन ने बंगाल के विकेटकीपर-बल्लेबाज श्रीवत्‍स गोस्वामी (Shreevats goswami)को हिंदी सिखाने का श्रेय भी दिया. दोनों आईपीएल में रायल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिये खेल चुके है.जवाब में श्रीवत्‍स ने पीटरसन को बेहतरीन 'लर्नर' बताया. साथ ही कहा कि अगली बार आप वीडियो लेकर हिंदी में बात भी करेंगे.

Such a good learner , next time you take a video and speak in Hindi too