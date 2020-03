कोरोना वायरस के कारण IPL 2020 पर खतरा मंडराया, नहीं कराने को लेकर याचिका दायर की गई..

(IPL 2020): आईपीएल 2020 का आगाज 29 मार्च से होने वाला है. एक तरफ जहां क्रिकेट फैन्स आईपीएल का बेसर्बी से इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस (Coronavirus) का साया इस टूर्नामेंट पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है. इस समय जब भारत में कोरोना वायरस का असर दिखाई पड़ रहा है तो वहीं आईपीएल को ना कराने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है. वकील जी एलेक्स ने पीआईएल दाखिल की है जिसे जस्टीस एमएम सुधीन्द्र और कृष्णन रामास्वामी की डिविजन बेंच 12 मार्च को सुनवाई करेगा.आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 50 से ज्यादा हो गई है जिसमें 34 भारतीय हैं तो वहीं 16 लोग इटली के निवासी बताए जा रहे हैं.

वैसे बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पहले ही कहा है कि कोरोना वायरस का असर आईपीएल पर नहीं पड़ेगा और अपने तयसमय में शुरू होगा, इसे स्थगित नहीं किया जाएगा. वैसे बीसीसीआई (BCCI) ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ियों को निर्देश दिए हैं कि वो मैचों के दौरान अपने फैन्स से हाथ मिलाने से बचे. आईपीएल 29 मार्च से 24 मई के बीच खेला जाएगा.आईपीएल का पहला मैच 29 मार्च को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और चेन्नईसु सुपरकिंग्स (Chennai Superkings) के बीच खेला जाएगा. इस बार के आईपीएल में एक बार फिर फैन्स को उम्मीद है कि मुंबई इंडियंस की टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर खिताब पर पांचवीं बार कब्जा जमाने में सफल रहेगी.

Announcement



Schedule for league stage of the VIVO IPL 2020 is out



Mumbai Indians to take on Chennai Super Kings in the tournament opener in Mumbai on March 29th



Full Details here https://t.co/vi0Ve6zoy8pic.twitter.com/kankjBLuJg