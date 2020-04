कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में सुनील गावस्कर और चेतेश्वर पुजारा ने किए दान, पीएम केयर फंड में दी इतनी रकम

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने कोविड-19 (COVID-19) राहत कोष में 59 लाख रुपये की मदद देने का फैसला किया है. मुंबई टीम के पूर्व कप्तान अमोल मजूमदार (Amol Mujumdar) ने अपने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी. मजूमदार के अनुसार गावस्कर ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड में 35 लाख और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में 24 लाख रुपये देने का फैसला किया है.मजूमदार ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "अभी सुना है कि सुनील गावस्कर ने कोविड-19 राहत कोष में 59 लाख रुपये दिए हैं जिसमें से 35 लाख प्रधानमंत्री राहत कोष और 24 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला किया है. गावस्कर के अलावा चेतेश्वर पुजारा ने भी पीएम फंड में आर्थिक मदद की है. पुजारा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी शेयर की है. उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मेरा परिवार और मैंने गुजराज सीमएम फंड और प्रधानमंत्री पीएम फंड में मदद की है. मुझे उम्मीद है कि आपने भी ऐसा किया होगा. हम सभी मेडिकल स्टाफों को शुक्रिया कहना चाहते हैं जो इस लड़ाई में मनावता के लिए बाहर रहकर हमारी मदद कर रहे हैं. बता दें कि भारतीय क्रिकेटर आगे आकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद कर रहे हैं.

