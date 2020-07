कोरोना की मार, पत्थर तोड़ने पर मजबूर भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान

उत्तराखंड व्हीलचेयर टीम के कप्तान रहे राजेंद्र सिंह धामी को तमाम कोशिशें करने के बावजूद राज्य सरकार से कोई मदद नहीं ही मिली. बता दें कि राजेंद्र सिंह धामी खुद की अपनी टीम भी तैयार कर रहे हैं. वह 19 युवा खिलाड़ियों को कोचिंग भी दे रहे हैं. लेकिन बदनसीबी देखिए कि यह दिव्यांग क्रिकेटर जीवन चलाने के लिए महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थर तोड़ रहे हैं.

This is the life story of Sh Rajendra Singh Dhami from #Pithoragarh#Uttarakhand, once a champion cricketer; now a labourer. The former captain of the Indian wheelchair cricket team is forced to work today under the MNREGA scheme. Hope we can join hands to extend support to him! pic.twitter.com/BeoMHQJlGU