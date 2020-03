COVID-19: वसीम अकरम ने ट्वीट कर डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ को किया सलाम, लिखी ऐसी बात

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram) ने कोरोनावायरस (coronavirus) से लड़ने वाले डाक्टरों, नर्स और मेडिकल स्टाफ को सलाम करते हुए ट्वीट किया है और उनके एफ़ॅट को सलाम किया है. अकरम ने अपने ट्वीट में लिखा, डॉक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्स को सलाम जो कोरोवनावायरस की लड़ाई में आगे रहकर अपना अहम योगदान दे रहे हैं. वसीम अकरम ने ट्विटर पर फोटो भी पोस्ट की है जिसमें वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ नजर आ रहे हैं. इसके अलावा मेडिकल स्टाफ के सम्मान में सफेद रंग का झंडा भी हाथ में पकड़े हुए हैं. गौरतलब है कि पाकिस्तान में 1300 से ज्यादा लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हो गए हैं. 27 मार्च को पंजाब प्रांत में 29 नए केस सामने आए थे. बता दें कि कोरोनावायरस (Coronavirus) से लड़ने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने भी लोगों के बीच जाकर मास्क, कीटाणुनाशक साबुन, सामग्री और भोजन दान में दिया है. भारत में भी अब क्रिकेटर आगे आकर मदद करने लगे हैं. कुछ दिन पहले इरफान पठान ने भी 4000 मास्क लोगों के बीच बाटें थे. सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), सौरव गांगुली (saurabh Ganguly), गौतम गंभीर (Gautam Gambhi) जैसे क्रिकेटरों ने अपने तरफ से लाखों रूपये दान किए हैं.

Big salute to all the heroic Doctors, Nurses, Paramedics and medical staff at the front line fighting for us #HumainTumSePyarHai#CoronaVirusPakistan#WhiteFlagInHonourpic.twitter.com/lOPdhNnGUL