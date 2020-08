CPL 2020: इविन लुईस ने दौड़कर गेंद उठाया और 'बुलेट थ्रो' से ऐसे उखाड़ दिया स्टंप..देखें Video

Evin Lewis ने 'बुलेट थ्रो' ने किया हैरान

मैच को बारबडोस ट्राइडेंट्स (Barbados Tridents) की टीम ने 6 विकेट से जीता, तो वहीं मैच के दौरान इविन लुईस की शानदार फील्डिंग का नजारा देखने को मिला. लुईस ने नेविस पेट्रियट टीम के बल्लेबाज जोनाथन कार्टर को अपने शानदार 'बुलेट थ्रो' पर रन आउट कर दिया. लुईस के द्वारा डायरेक्ट थ्रो पर कार्टर को आउट करने वाला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बता दें कि कार्टर ने अपनी पारी की पहली ही गेंद खेली थी कि फील्डर इविन लुईस की शानदार फील्डिंग का शिकार हो गए. लुईस ने तेजी से 'बुलेट थ्रो' फेंककर सीधा स्टंप ही गिरा दिया. कार्टर निराश होकर सीधे पवेलियन लौट गए. कार्टर 8ओवर की तीसरी गेंद पर रन आउट हुए. सोशल मीडिया पर लुईस (Evin Lewis) की फील्डिंग की जमकर तारीफ हो रही है.

TARGET PRACTICE! Direct hit by Evin Lewis gets our play of the day for match 2. #CPL20#BTvSKP#CricketPlayedLouder#PlayOfTheDaypic.twitter.com/8Lvrc1hm6z