CPL 2020: राशिद खान का T20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड, मलिंगा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, सबसे तेज किया ऐसा कारनामा

मलिंगा ने टी-20 क्रिकेट में 300 विकेट 222 मैचों में लिया था. वहीं, राशिद सबसे कम उम्र में 300 टी-20 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने हैं. राशिद ने यह कारनामा केवल 21 साल 335 दिन की उम्र में किया. इसके अलावा अफगानिस्तान के लेग स्पिनर ने डेब्यू के 4 साल और 338 दिनों के अंदर 300 टी-20 विकेट लेने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज बन गए हैं.

300 T20 wickets for Rashid Khan in just 4+ years and the highest wicket taker in this format is Dwayne Bravo with 490+ wkts... and Rashid is just 21 (in papers) and think he'll end up with 1000+ T20 wickets if plays for next 15 years... #CPL2020