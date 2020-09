CPL 2020: आंद्रे रसेल आउट होने से बाल-बाल बचे, तो राशिद खान ने लात मार दी...देखें Video

सीपीएल 2020 (CPL 2020) के 28वें मैच में जमायका थलाइवाज (Jamaica Thaliavas) को बारबाडोस ट्राइटेंड्स (Barbadose Tridents) से 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी है. इस मैच में जमायका थलाइवाज (Jamaica Thaliavas) के बल्लेबाज आंद्रे रसेल (Andre Russell) ने धमाकेदार 28 गेंद पर 54 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 5 छक्के जमाए. बारबाडोस ट्राइटेंड्स की टीम ने 3 विकेट खोकर ही लक्ष्य को हासिल कर लिया. इस मैच में एक ऐसा नजारा भी देखने को मिला जो काफी दिलचस्प रहा. हुआ ये कि जब आंद्र रसेल बल्लेबाजी कर रहे थे तो एक बार स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) की गेंद पर आउट होने से बाल-बाल बचे. दरअसल मैच के दौरान राशिद की एक शानदार गेंद पर रसेल मिस कर रहे और लगभग बोल्ड आउट होने से बच गए. रसेल के इस तरह से बचने से राशिद थोड़े निराश नजर आए.

THE LIGHTS ARE ON.... Dre Russ has a lucky escape. #CPL20#JTvBT#CricketPlayedLouderpic.twitter.com/EcQ1TM8eog