CPL 2020 में दिखा अजीबोगरीब नजारा, दर्शक दिर्घा में रखी गई फैन्स की तस्वीर, छक्का लगने के बाद हुआ ऐसा- Video

इस मैच में एक ऐसा नजारा भी देखने को मिला जिसने हर किसी को हंसने पर मजबूर कर दिया. कमेंटेटर भी हंसते हुए नजर आए. दरअसल जब बारबाडोस ट्राइडेंट्स की टीम लक्ष्य का पीछा कर रही थी तो पारी के 14वे ओवर की पहली गेंद पर बल्लेबाज मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) ने स्पिनर संदीप लामिछाने की गेंद पर लॉगऑन की तरफ छक्का जमाया, जिससे गेंद दर्शक दिर्घा में जाकर गिरी. बता दें कि लॉगऑन की तरफ स्टेडियम की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ कृत्रिम दर्शक (Artificial crowd In CPL 2020) की तस्वीर रखी गई थी. सैंटनर के शॉट से गेंद उन्हीं कृत्रिम दर्शकों के तस्वीर के पास चली गई.

Some one please help @TridentSportsX find the ball #CPL20 #CricketPlayedLouder pic.twitter.com/Gjlka69rZG

ऐसे में फील्डर कार्लोस ब्रेथवेट (Carlos bBrathwaite) गेंद को ढ़ूंढ़ने के लिए उन्हीं दर्शकों के पास गए लेकिन काफी समय तक गेंद नहीं मिला, कमेंटेर इस पल का भरपूर मजा लेते दिखे और यहां तक कमेंट्री में कहते दिखे कि गेंद को किसी दर्शक ने छूपा लिया है. काफी समय से गेंद खोजने के बाद आखिर गेंद मिली और फिर मैच शुरू हुआ.

If sound box is also there & make noise like crowd.. then it would be better for player @IPL