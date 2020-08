CPL 2020: कब, कहां, कितने बजे और किस चैनल पर होगा CPL मैचों का लाइव टेलीकास्ट, जानिए पूरी डिटेल्स

बता दें कि टूर्नामेंट के 23 मैच ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी स्टेडियम (The Brian Lara Cricket Academy) में खेले जाएंगे तो वहीं क्वीनंस पार्क ओवल (Queen's Park Oval) में टूर्नामेंट के 10 मैच खेले जाने वाले हैं. ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी स्टेडियम में ही सीपीएल के सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले जाने हैं.

भारत के समयनुसार मैच का लाइव टेलीकास्ट

सीपीएल 2020 में एक दिन में दो मैच खेले जाने हैं. वीक डे में खेले जाने वाले पहले मैच का टाइमिंग भारत के समय अनुसार शाम साढ़े 7 बजे है तो वहीं दूसरा मैच की टाइमिंग भारत के समयनुसार सुबह 3 बजे हैं. वहीं बात करें सीपीएल 2020 के वीकेंड के मैच भारत के समय शाम साढ़े 7 बजे और रात साढ़े 11 बजे से शुरू होंगे.

With no crowds, good to see CPL trying to eye the Indian market with making one match ideal for the viewers.



Weekdays - 7.30 pm & 3 am IST

Weekends - 7.30 pm & 11.30 pm IST



2 matches each from Tuesday to Sunday.